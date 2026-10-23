В Казахстане увеличился объем розничной торговли

За девять месяцев 2026 года объём розничной торговли в Казахстане превысил 20 трлн тенге. Продажи продолжают расти, причём продукты питания покупают заметно активнее, чем непродовольственные товары. А почти каждый третий тенге розничного оборота приходится на один город, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на данные статистики.

С января по сентябрь объём розничной торговли достиг 20,05 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,5%.

Продукты опережают остальные товары

Самый заметный рост зафиксирован в продаже продовольственных товаров – на 10,1%.

Для сравнения: реализация непродовольственных товаров увеличилась лишь на 1,6%. Таким образом, продукты питания показали значительно более высокие темпы роста.

При этом активнее крупных торговых предприятий росли продажи индивидуальных предпринимателей, включая продавцов на рынках.

У предпринимателей оборот увеличился на 9,3%, тогда как у торговых предприятий – на 2,1%.

Алматы забирает почти треть розничного оборота

Лидером по объёму розничной торговли остаётся Алматы. На крупнейший город страны приходится 32,8% всех продаж.

Следом идут Астана с долей 14,2%, Карагандинская область – 7% и Восточно-Казахстанская область – 5,3%.

Таким образом, Алматы и Астана вместе обеспечивают почти половину розничного товарооборота Казахстана.

В оптовой торговле – ещё большие суммы

Оборот оптовой торговли за январь–сентябрь составил 40,7 трлн тенге, увеличившись на 7% за год.

Основная часть этого объёма – 80% – приходится на непродовольственные товары и продукцию производственно-технического назначения.

Здесь также лидирует Алматы с долей 35,1%. За ним следуют Астана – 14,5%, Атырауская область – 13,5% и Шымкент – 6,3%.

При этом рост товарооборота не означает, что казахстанцы стали покупать на столько же больше товаров в натуральном выражении: приведённые показатели характеризуют динамику торговли, а не количество приобретённых вещей.