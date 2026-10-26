В Казахстане за сутки ликвидировали три лесных пожара

26 Октября 2026, 07:49
АВТОР
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kstnews.kz 26 Октября 2026, 07:49
26 Октября 2026, 07:49
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Фото: kstnews.kz

25 октября в Казахстане зарегистрировали три лесных пожара на территории государственного лесного фонда. Два возгорания произошли в Костанайской области, ещё одно — на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

Очаги обнаружили в ходе авиационного мониторинга. К тушению привлекли сотрудников лесной охраны и специальную технику. Все три пожара полностью ликвидировали.

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и соблюдать осторожность при обращении с огнём, чтобы не допустить новых возгораний.

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