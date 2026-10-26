В Казахстане за сутки ликвидировали три лесных пожара
26 Октября 2026, 07:49
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26 Октября 2026, 07:4926 Октября 2026, 07:49
88Фото: kstnews.kz
25 октября в Казахстане зарегистрировали три лесных пожара на территории государственного лесного фонда. Два возгорания произошли в Костанайской области, ещё одно — на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы».
Очаги обнаружили в ходе авиационного мониторинга. К тушению привлекли сотрудников лесной охраны и специальную технику. Все три пожара полностью ликвидировали.
Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и соблюдать осторожность при обращении с огнём, чтобы не допустить новых возгораний.
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