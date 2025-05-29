Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан остаётся стабильной, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передаёт BAQ.KZ.

С начала 2025 года зарегистрировано 362 случая COVID-19, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальных исходов не зарегистрировано. Все пациенты перенесли болезнь в лёгкой форме, проходя лечение в амбулаторных условиях.

Министерство здравоохранения продолжает ежеквартальный мониторинг циркуляции штаммов. Согласно последним лабораторным данным, в 100% случаев на территории РК фиксируется штамм "Омикрон", подтип JN.1, включая подлинии LF.7.1.3, LP.8.1, LF.7.6 и КР.3.1.1.

Ситуация в мире

По информации Всемирной организации здравоохранения, с апреля по май в мире зарегистрировано более 23 тысяч случаев заражения COVID-19. Продолжает циркулировать ряд подтипов Омикрона, включая LP.8.1, JN.1, NB.1.8.1 и другие.

Министерство здравоохранения РК продолжает следить за развитием ситуации и готово оперативно реагировать на любые изменения в эпидемиологической обстановке.

Ранее мы уже писали о том, что Омикрон продолжает циркулировать в Казахстане.