В казахстанской армии намерены улучшить питание и условия службы солдат

В Казахстане планируют улучшить питание и обмундирование военнослужащих, отремонтировать казармы и полигоны, а также создать механизм независимой защиты прав солдат. Эти меры предусмотрены комплексной военной реформой, реализация которой началась по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщают в Министерстве обороны.

Одним из нововведений станет создание института военных консультантов, независимых от командования воинских частей. Они будут помогать военнослужащим выявлять нарушения и защищать свои законные интересы. Реформа также предусматривает обновление учебных объектов, восстановление казарменного фонда и модернизацию полигонов. Изменения затронут и подготовку новобранцев. В 2027 году планируют запустить пилотный проект двухэтапной срочной службы.

Первые шесть месяцев призывники будут проходить подготовку в учебных центрах, изучать основы военного дела, укреплять физическую форму, а также осваивать языки, навыки работы с искусственным интеллектом и гражданские рабочие профессии. Следующие шесть месяцев солдаты проведут в воинских частях, где продолжат совершенствовать боевую подготовку. Отдельные элементы новой модели уже апробировали в рамках проекта «Sarbaz+».

Кроме того, в армии намерены внедрять современные технологии, включая искусственный интеллект и цифровые решения. Для подготовки войск планируют использовать симуляционные программы, которые позволят моделировать боевые действия и сократить расходы на учения. Реформа коснется и военно-патриотического воспитания молодежи. С 2027 года планируется создать единую систему «Жас айбын», которая объединит проекты «Жас Қыран», «Жас Ұлан» и «Жас Сарбаз».

В школах будут обучать оказанию первой помощи, безопасному поведению и действиям в чрезвычайных ситуациях. Организационные мероприятия военной реформы планируют завершить до конца 2026 года. Основные преобразования будут реализованы в среднесрочной перспективе.