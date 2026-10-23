В «КазМунайГазе» рассказали о судьбе совместного проекта с «Лукойлом»

«КазМунайГаз» продолжает искать пути реализации совместного с российской компанией «Лукойл» проекта «Каламкас-море – Хазар», приостановленного из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил председатель правления национальной компании Асхат Хасенов, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе проекта, глава КМГ отметил, что «Лукойл» остается стратегическим партнером компании. При этом одним из основных препятствий для реализации проекта остается привлечение финансирования.

«Мы с коллегами – это наши стратегические партнеры, «Лукойл» – сегодня работаем с учетом существующих ограничений. Сегодня эти вопросы мы отрабатываем. Когда будет у нас официальная информация, мы вам сообщим. Проект важный, постоянно ищем пути решения. Остальное все конфиденциально», – сказал Асхат Хасенов.

Напомним, в марте 2026 года «КазМунайГаз» сообщил о приостановке дальнейшей реализации проекта «Каламкас-море – Хазар» из-за санкций в отношении российского партнера.

Согласно официальным данным КМГ, доли «КазМунайГаза» и «Лукойла» в проекте составляют по 50%. Проект предусматривает освоение нефтегазовых месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря.

В годовом отчете КМГ за 2025 год отмечается, что санкционные ограничения осложнили получение международного страхового покрытия, необходимого для привлечения внешнего финансирования. Стороны рассматривают возможные варианты дальнейшей реализации проекта.

При этом конкретные сроки возобновления работ пока не названы.