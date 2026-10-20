В КазНУ открыли лабораторию, где будут разрабатывать искусственный интеллект
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В Алматы появилась новая лаборатория интеллектуальных вычислений. Казахстанские и китайские специалисты будут работать над технологиями искусственного интеллекта, обработкой больших данных и сложными вычислениями, передаёт BAQ.KZ.
Лабораторию открыли в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Над проектом работают Северо-Западный политехнический университет Китая и компания Si-Tech.
Здесь планируют проводить совместные исследования, связанные с искусственным интеллектом, большими данными и высокопроизводительными вычислениями. К работе будут привлекать будущих инженерно-технических специалистов.
Лаборатория открылась на базе казахстанского филиала китайского университета, который действует при КазНУ.
О конкретных проектах, которые первыми запустят в лаборатории, и сроках их реализации пока не сообщается.
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