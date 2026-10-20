  • Главная
  • Новости
  • В КазНУ открыли лабораторию, где будут разрабатывать искусственный интеллект

В КазНУ открыли лабораторию, где будут разрабатывать искусственный интеллект

20 Октября 2026, 18:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МНВО РК 20 Октября 2026, 18:42
20 Октября 2026, 18:42
152
Фото: МНВО РК

В Алматы появилась новая лаборатория интеллектуальных вычислений. Казахстанские и китайские специалисты будут работать над технологиями искусственного интеллекта, обработкой больших данных и сложными вычислениями, передаёт BAQ.KZ.

Лабораторию открыли в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Над проектом работают Северо-Западный политехнический университет Китая и компания Si-Tech.

Здесь планируют проводить совместные исследования, связанные с искусственным интеллектом, большими данными и высокопроизводительными вычислениями. К работе будут привлекать будущих инженерно-технических специалистов.

Лаборатория открылась на базе казахстанского филиала китайского университета, который действует при КазНУ.

О конкретных проектах, которые первыми запустят в лаборатории, и сроках их реализации пока не сообщается.

Самое читаемое

Наверх