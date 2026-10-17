В Киеве требуют отставки мэра Кличко из-за подготовки к зиме

Несколько сотен человек вышли на митинг у здания Киевской городской государственной администрации. Демонстранты потребовали отставки мэра Виталия Кличко, раскритиковали подготовку столицы к зиме и коммунальную политику, сообщает DW. Участники акции также потребовали строить больше укрытий, расследовать коррупцию и остановить застройку зелёных зон.

По данным СМИ, большинство протестующих — молодые люди. Одновременно у здания администрации собрались сторонники Кличко, которые проводят контрдемонстрацию. Ранее, 8 октября, на фоне усилившихся российских атак мэр предложил жителям временно уехать из Киева.

Он предупредил, что в случае перебоев с водоснабжением из-за обстрелов город может столкнуться с масштабным кризисом. По словам Кличко, речь идёт о выживании.