В Китае более 2,5 тысячи спасателей устраняют последствия землетрясения

В Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения магнитудой 7,0. К ликвидации последствий привлечены более 2,5 тысячи спасателей. Об этом передаёт агентство «Синьхуа».

Землетрясение произошло в четверг вечером в уезде Бачен города Нагчу. По последним данным, погибли 16 человек, еще 76 пострадали. Подземные толчки повредили или разрушили дома 339 домохозяйств и 20 помещений для содержания скота.

В пострадавшие районы направили более 52 тысяч единиц гуманитарной помощи, включая 4 651 палатку, 2 тысячи сборных домов, 11 772 раскладные кровати и 5 715 одеял. Власти также открыли 35 временных пунктов размещения. Пострадавшим обеспечивают медицинскую помощь, горячее питание и питьевую воду.

По данным местного штаба, после основного землетрясения зарегистрировали 949 афтершоков. Восстановлено электроснабжение, а движение поездов на пострадавшем участке Цинхай-Сицзанской железной дороги вернулось к нормальному режиму.

Власти начали строительство временного жилья, чтобы переселить жителей из палаток в более утепленные помещения.