В Китае более 2,5 тысячи спасателей устраняют последствия землетрясения
В результате подземных толчков магнитудой 7,0 погибли 16 человек, еще 76 получили травмы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения магнитудой 7,0. К ликвидации последствий привлечены более 2,5 тысячи спасателей. Об этом передаёт агентство «Синьхуа».
Землетрясение произошло в четверг вечером в уезде Бачен города Нагчу. По последним данным, погибли 16 человек, еще 76 пострадали. Подземные толчки повредили или разрушили дома 339 домохозяйств и 20 помещений для содержания скота.
В пострадавшие районы направили более 52 тысяч единиц гуманитарной помощи, включая 4 651 палатку, 2 тысячи сборных домов, 11 772 раскладные кровати и 5 715 одеял. Власти также открыли 35 временных пунктов размещения. Пострадавшим обеспечивают медицинскую помощь, горячее питание и питьевую воду.
По данным местного штаба, после основного землетрясения зарегистрировали 949 афтершоков. Восстановлено электроснабжение, а движение поездов на пострадавшем участке Цинхай-Сицзанской железной дороги вернулось к нормальному режиму.
Власти начали строительство временного жилья, чтобы переселить жителей из палаток в более утепленные помещения.
Самое читаемое
- В Астане загорелись строительные материалы в здании на стадии строительства
- Шапан, кожаная куртка и встреча с Токаевым: как прошёл визит главы NVIDIA в Казахстан
- Бизнесу в Жамбылской области упростили подключение к коммунальным сетям
- Александр Бублик вышел в полуфинал Almaty Open после победы над Хачановым
- Сборная Казахстана завоевала бронзу в командном турнире по пара пауэрлифтингу