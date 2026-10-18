В Китае построили завод экологичного авиатоплива за $178 млн

В китайской провинции Хайнань готовят к запуску завод по производству экологичного авиационного топлива из пищевых отходов. Мощность предприятия составит до 300 тысяч тонн в год.

Проект реализует компания Hainan Eco Prime в портовой промышленно-логистической зоне Янпу на северо-западном побережье острова. Объем инвестиций в строительство составляет 1,2 млрд юаней, или более 178 млн долларов. Производственный комплекс занимает площадь 100 тысяч квадратных метров.

По данным газеты «Хайнань жибао», строительство идет по графику. На объекте завершили прокладку подземных трубопроводов и создание основной инфраструктуры. Сейчас специалисты проводят отделочные работы и устанавливают оборудование.

До конца 2026 года предприятие планируют подготовить к пробной эксплуатации, предварительно проведя проверку безопасности.

Помимо производства авиатоплива, на заводе установят оборудование для получения водорода из легких углеводородов мощностью 2 тысячи нормальных кубометров в час. Также предусмотрены система рекуперации серы, резервуары и погрузочно-разгрузочная инфраструктура.

По оценкам компании, после выхода предприятия на производственную мощность сокращение выбросов углекислого газа превысит 400 тысяч тонн в год.