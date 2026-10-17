В колонии Атбасара умер заключённый, который ждал освобождения

В Акмолинской области расследуют смерть заключённого, который должен был выйти на свободу в октябре. Родные мужчины сомневаются в версии суицида и требуют проверить обстоятельства его гибели. В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) сообщили, что возбудили уголовное дело.

О смерти мужчины семье сообщили 9 октября. Его сестра Каракат записала видеообращение к Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел. По её словам, брат ждал освобождения, строил планы на будущее и не собирался сводить счёты с жизнью.

Мой брат не был человеком, который мог бы совершить суицид. У него было огромное желание жить. За всё время отбывания наказания он ни разу не нарушал правила. В этом месяце он должен был выйти на свободу, — рассказала женщина.

Она потребовала предоставить семье записи с камер видеонаблюдения и разобраться в произошедшем. Родственники также заявили, что на теле погибшего якобы была надпись с обвинениями в адрес администрации учреждения. Однако в КУИС эту информацию не подтвердили.

В ходе осмотра тела осуждённого телесных повреждений не обнаружено. Вместе с тем сведения о якобы оставленной осуждённым предсмертной записке не соответствуют действительности. При осмотре места происшествия такая записка не обнаружена. С места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

По данным КУИС, следственные органы продолжают выяснять обстоятельства смерти, расследование находится на контроле комитета. Другие подробности в ведомстве не раскрыли.