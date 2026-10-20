В Костанае загорелся балкон многоэтажки, огонь перекинулся на этаж выше
20 Октября 2026, 18:03
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20 Октября 2026, 18:0320 Октября 2026, 18:03
179Фото: МЧС РК
В Костанае произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Маяковского. Огонь вспыхнул на балконе квартиры на четвертом этаже и повредил балкон этажом выше.
Прибывшие спасатели установили, что на балконе горели мебель и личные вещи жильцов.
Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Огонь успел частично повредить балкон квартиры на пятом этаже.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.
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