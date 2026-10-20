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В Костанае загорелся балкон многоэтажки, огонь перекинулся на этаж выше

20 Октября 2026, 18:03
АВТОР
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МЧС РК 20 Октября 2026, 18:03
20 Октября 2026, 18:03
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Фото: МЧС РК

В Костанае произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Маяковского. Огонь вспыхнул на балконе квартиры на четвертом этаже и повредил балкон этажом выше.

Прибывшие спасатели установили, что на балконе горели мебель и личные вещи жильцов.

Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Огонь успел частично повредить балкон квартиры на пятом этаже.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қостанай облысының ТЖД (@112qostanai)

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