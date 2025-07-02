В Костанайской области освободили первого осуждённого по амнистии
В регионе стартовала амнистия.
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В Костанайской области на свободу вышел первый осуждённый, освобождённый в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
В учреждениях, подведомственных Департаменту УИС по Костанайской области, сегодня отбывают наказание около 2000 человек.
Из них 300 осуждённых подлежат амнистии в соответствии с новым законом, вступившим в силу в честь юбилея Основного закона страны.
Первый освобождённый уже покинул стены учреждения.
Это событие не просто юридический акт — это возможность начать всё заново, восстановить связи с близкими и вернуться в полноценную жизнь.
Освобождённым оказывается комплексная поддержка:
- помощь с трудоустройством;
- оформление документов;
- психологическая и социальная адаптация;
- обучение новым навыкам для успешного вхождения в общество.
Власти подчёркивают важность позитивного отношения общества к амнистированным лицам.
Амнистия — это инвестиция в людей, в шанс на исправление, на возвращение к активной гражданской позиции и созидательной деятельности.
"Только совместными усилиями можно создать среду, где человек, однажды оступившийся, сможет не просто вернуться, но и принести пользу обществу", — отметили в ДУИС.
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