В Костанайской области на свободу вышел первый осуждённый, освобождённый в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В учреждениях, подведомственных Департаменту УИС по Костанайской области, сегодня отбывают наказание около 2000 человек.

Из них 300 осуждённых подлежат амнистии в соответствии с новым законом, вступившим в силу в честь юбилея Основного закона страны.

Первый освобождённый уже покинул стены учреждения.

Это событие не просто юридический акт — это возможность начать всё заново, восстановить связи с близкими и вернуться в полноценную жизнь.

Освобождённым оказывается комплексная поддержка:

помощь с трудоустройством;

оформление документов;

психологическая и социальная адаптация;

обучение новым навыкам для успешного вхождения в общество.

Власти подчёркивают важность позитивного отношения общества к амнистированным лицам.

Амнистия — это инвестиция в людей, в шанс на исправление, на возвращение к активной гражданской позиции и созидательной деятельности.