В квартире, полной тараканов, не было ни еды, ни воды: в Риддере у родителей забрали четверых детей

В Риддере Восточно-Казахстанской области из семьи забрали четверых детей. В квартире, где они жили, не оказалось ни продуктов, ни питьевой воды. На видео с места видно, что квартира кишит тараканами. Оба родителя не работают и злоупотребляют алкоголем.

Семью проверили во время рейда в рамках межведомственного мероприятия «Безопасный дом», в ходе которого изучали условия жизни семей с несовершеннолетними детьми.

Пресс-служба департамента полиции ВКО ответила на запрос BAQ.KZ.

«В семье воспитываются четверо несовершеннолетних — три девочки и мальчик. По результатам обследования принято решение об изъятии детей из семьи. Младший ребенок, не достигший годовалого возраста, помещен в городскую больницу с учетом его возраста. Остальные трое детей направлены в Центр адаптации несовершеннолетних», – сообщили в полиции.

Как родители исполняли обязанности по воспитанию и содержанию детей и где дети будут жить дальше, решат уполномоченные органы в установленном законом порядке.

Мероприятие «Безопасный дом» проходит и в других регионах. В Туркестанской области за 15 суток полицейские обошли больше 16 тысяч домов. Отдельное внимание там уделяют детям, полиция нашла 261 несовершеннолетнего, который находился в развлекательных заведениях без родителей или законных представителей.