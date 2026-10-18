В Кызылорде четвёртый день ищут водителя, сбившего насмерть младенца

В Кызылорде продолжают искать водителя, который насмерть сбил шестимесячного ребёнка и тяжело травмировал его мать. Женщина находится в реанимации и до сих пор не знает о гибели сына. Об этом рассказала её сестра — чемпионка мира по карате Молдир Жанбырбай.

Наргиз всё ещё в реанимации, до сих пор не может выйти из шокового состояния. Пока она не придёт в себя, врачи не могут даже начать операцию. Она даже не знает, что её сына нет, - написала спортсменка в соцсетях.

Жанбырбай выразив возмущение тем, что подозреваемого до сих пор не нашли.

Авария произошла 13 октября. Водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину с ребёнком и скрылся. Малыш погиб, его мать госпитализировали с переломами таза и рёбер. В полиции сообщили, что возбудили уголовные дела по фактам смертельного ДТП и оставления места аварии.

Личность подозреваемого установлена. Департаментом полиции Кызылординской области принимаются все необходимые меры по установлению его местонахождения и задержанию, – сообщили в ДП.

Молдир Жанбырбай также потребовала проверить информацию о возможных связях предполагаемого виновника в правоохранительных органах. В соцсетях появились утверждения, что его отец может работать в этой сфере, а ранее подозреваемому якобы помогали избежать ответственности. Эти сведения официально не подтверждены. Спортсменка призвала Генеральную прокуратуру и МВД проверить эти заявления и дать оценку обстоятельствам дела.