В Кызылорде объявили награду за поимку подозреваемого в гибели младенца

В Кызылорде полиция просит жителей помочь установить, где находится подозреваемый по делу о смертельном ДТП с шестимесячным ребёнком. В департаменте полиции Кызылординской области опубликовали ориентировку на мужчину в Instagram.

Отделом криминальной полиции управления полиции города Кызылорды разыскивается Великов Алексей Александрович, 1 июля 2000 года рождения. Разыскивается гражданин, скрывающийся от правоохранительных органов по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мера пресечения — содержание под стражей. Если вам что-либо известно об указанном гражданине, просим сообщить в управление полиции города Кызылорды, — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қызылорда қаласы Полиция басқармасы (@police_kyzylorda)

Кроме того, местная юридическая компания пообещала выплатить 500 тысяч тенге за достоверную информацию, которая поможет установить местонахождение Великова. Вознаграждение выплатят после подтверждения результативности сведений полицией.

ДТП произошло 13 октября на улице Култекенова. По имеющимся данным, автомобиль на высокой скорости сбил женщину с младенцем и скрылся с места происшествия. Шестимесячный ребёнок погиб, его мать получила множественные травмы и находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сестра пострадавшей, чемпионка мира по карате Молдир Жанбырбай, сообщала, что женщина находится в реанимации и пока не знает о гибели сына. Спортсменка также призывала проверить появившиеся в соцсетях заявления о возможных связях подозреваемого с правоохранительными органами. Эти сведения официально не подтверждены.