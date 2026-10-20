В Кызылординской области запускают высокоскоростной интернет в селах: проект охватит более 2,3 млн человек

В селе Шалкия Кызылординской области первые жители подключились к высокоскоростному интернету со скоростью до 100 Мбит/с. Село стало первым участником проекта по развитию цифровой инфраструктуры в сельской местности, реализуемого совместно Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Всемирным банком.

Проект позволит сельским жителям получать государственные услуги онлайн, пользоваться цифровым образованием и развивать бизнес.

В 2026–2027 годах планируется провести оптоволоконные линии связи в 1 123 сельских населенных пунктах. Доступ к высокоскоростному интернету получат более 445 тысяч домохозяйств, или около 2,3 млн человек. Общая протяженность новых сетей составит порядка 3,8 тыс. километров.

Строительство сетей финансируют операторы связи. Государство возместит им до 50% подтвержденных капитальных затрат в форме безвозмездных долевых грантов. Операторов выберут на открытом конкурсе.

Реализация проекта направлена на расширение доступа сельских жителей к современным технологиям и новым возможностям.