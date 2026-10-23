В Мангистау обновили вокзал

Железнодорожный вокзал станции Мангистау, построенный более полувека назад, получил новую жизнь. Вместо привычного здания 1969 года пассажиров теперь встречает современный вокзал в стиле хай-тек – с просторными залами ожидания, эскалаторами и комнатами отдыха, передаёт BAQ.KZ.

Реконструкцию здания в Мангистауской области полностью завершили. Обновили не только внешний облик вокзала, но и всё его внутреннее пространство: от инженерных коммуникаций до помещений для пассажиров.

Что изменилось для пассажиров

В трёхэтажном здании заново организовали пространство. На первом этаже разместили кассы, зал ожидания, кофейню, камеру хранения багажа и зону досмотра.

На втором этаже появились дополнительные места для ожидания, комнаты матери и ребёнка, помещения для длительного отдыха и торговые точки.

Особое внимание уделили людям с инвалидностью и пассажирам, которым трудно передвигаться. Для них предусмотрели лифты, эскалаторы, траволаторы, тактильную навигацию и отдельную комнату временного отдыха.

Обновился и внешний вид здания. Вокзал получил стеклянный фасад, а внутри появился барельеф, посвящённый истории, культуре и достопримечательностям Мангистау.

Кроме того, модернизировали системы вентиляции, видеонаблюдения, пожарной безопасности и связи. В залах ожидания установили электронные табло и новые кресла.

Почти 2,5 тысячи пассажиров ежедневно

Станция Мангистау – важный железнодорожный узел региона. В среднем через вокзал ежедневно проходят около 2 481 пассажира.

Через станцию курсируют 16 пассажирских поездов, связывающих регион с Астаной, Алматы, Шымкентом, Актобе, Карагандой, Атырау и другими городами Казахстана. Есть и международное сообщение с Узбекистаном.

Вокзал относится к первому классу.

Реконструкцию профинансировала компания «Қазақстан темір жолы» из собственных средств. Работы провели в рамках общенациональной программы модернизации железнодорожных вокзалов.

Теперь зданию, которое служит пассажирам с 1969 года, предстоит начать новую главу своей истории – уже в современном облике.