В Мангистау теперь хватит света почти всем
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В Актау продолжается строительство новой электростанции мощностью 160 МВт. После запуска она сможет покрывать около трети потребности Мангистауской области в электроэнергии. Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.
Как сообщили в акимате Мангистауской области, стоимость проекта составляет 210 млн долларов. Строительство ведется совместно с китайской компанией China Huadian Overseas Investment в рамках модернизации предприятия «МАЭК».
Когда заработает новая электростанция
На строительной площадке уже идут монтажные работы. Часть энергетического оборудования доставлена в Актау, специалисты приступили к его установке. Остальные агрегаты будут поступать поэтапно.
Новая парогазовая установка позволит увеличить производство электроэнергии в регионе. По расчетам акимата, ее мощностей хватит примерно на треть потребности Мангистауской области.
После выхода станции на полную мощность здесь планируют создать более 100 постоянных рабочих мест.
В Актау хотят построить еще одну станцию
Параллельно в регионе рассматривают строительство второй парогазовой установки мощностью 500 МВт. Этот проект тоже связан с модернизацией «МАЭК», но пока находится на стадии обсуждения.
Планы обсудили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и вице-президент китайской компании China Huadian Overseas Investment Чжоу Дэхуа.
«Этот проект повысит стабильность энергетической системы Мангистау, будет способствовать надежному обеспечению потребителей электроэнергией. В этой связи хочу подчеркнуть, что мы готовы к установлению взаимовыгодного сотрудничества с вашей компанией, обмену опытом и всестороннему рассмотрению возможностей реализации совместных проектов», - сказал Нурдаулет Килыбай.
Во время встречи аким посетил строительную площадку установки мощностью 160 МВт и ознакомился с ходом работ.
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