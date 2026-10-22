В Мангистау теперь хватит света почти всем

В Актау продолжается строительство новой электростанции мощностью 160 МВт. После запуска она сможет покрывать около трети потребности Мангистауской области в электроэнергии. Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.

Как сообщили в акимате Мангистауской области, стоимость проекта составляет 210 млн долларов. Строительство ведется совместно с китайской компанией China Huadian Overseas Investment в рамках модернизации предприятия «МАЭК».

Когда заработает новая электростанция

На строительной площадке уже идут монтажные работы. Часть энергетического оборудования доставлена в Актау, специалисты приступили к его установке. Остальные агрегаты будут поступать поэтапно.

Новая парогазовая установка позволит увеличить производство электроэнергии в регионе. По расчетам акимата, ее мощностей хватит примерно на треть потребности Мангистауской области.

После выхода станции на полную мощность здесь планируют создать более 100 постоянных рабочих мест.

В Актау хотят построить еще одну станцию

Параллельно в регионе рассматривают строительство второй парогазовой установки мощностью 500 МВт. Этот проект тоже связан с модернизацией «МАЭК», но пока находится на стадии обсуждения.

Планы обсудили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и вице-президент китайской компании China Huadian Overseas Investment Чжоу Дэхуа.

«Этот проект повысит стабильность энергетической системы Мангистау, будет способствовать надежному обеспечению потребителей электроэнергией. В этой связи хочу подчеркнуть, что мы готовы к установлению взаимовыгодного сотрудничества с вашей компанией, обмену опытом и всестороннему рассмотрению возможностей реализации совместных проектов», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Во время встречи аким посетил строительную площадку установки мощностью 160 МВт и ознакомился с ходом работ.