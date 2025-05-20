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В МИРЕ: отказ от новых санкций США против России, столкновение вертолетов в Финляндии, обстрел Газы

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:43
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В МИРЕ: отказ от новых санкций США против России, столкновение вертолетов в Финляндии, обстрел Газы Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против РФ

19 мая Дональд Трамп заявил, что санкции против России не будут ужесточены, так как существует шанс на урегулирование конфликта в Украине. Президент США отметил, что усиление давления может ухудшить ситуацию, однако время для санкций может наступить. Трамп также подчеркнул, что Россия готова к диалогу о прекращении боевых действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Британия, Франция и Канада пригрозили Израилю "конкретными действиями"

Премьер Великобритании Кир Стармер, глава правительства Канады Марк Карни и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с жёстким совместным заявлением, осудив действия Израиля в Газе. Лидеры назвали наступление "непропорциональным" и раскритиковали ограничения на гуманитарную помощь. В случае, если Тель-Авив не изменит курс, страны пригрозили "конкретными действиями", не уточняя, о чём именно идёт речь. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это заявление - "награда для террористов 7 октября" и пообещал продолжать борьбу до победы над ХАМАС.

Фото: point.md

В Индонезии введен максимальный уровень опасности из-за извержения вулкана

На востоке острова Флорес извергся вулкан Левотоби Лаки-Лаки (Мале), вынудив власти Индонезии повысить уровень опасности до максимального — четвёртого. Вулканологи отмечают высокую активность кратера и призывают население соблюдать меры предосторожности. Ситуация остаётся напряжённой.

Фото: Ester Narek / AP / ТАСС

Пять эстонцев погибли из-за столкновения вертолётов в Финляндии

В Финляндии произошло крушение двух гражданских вертолётов "Робинсон" у аэродрома Эура на западе страны. В авиакатастрофе погибли пять человек, среди которых эстонские бизнесмены Олег Сынаялг и Прийт Яагант, а также мотогонщик Тийт Кууск.

Стоп-кадр: delfi.ee

 43 человека погибли ночью при обстреле районов Газы со стороны ЦАХАЛ

В результате ночных бомбардировок и обстрелов израильской армии в Газе погибли не менее 43 человек. Удары были нанесены по районам Хан-Юниса и другим, включая школы, больницы и убежища. За день ранее, 19 мая, жертвами обстрелов стали 126 человек.

Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

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