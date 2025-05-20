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Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против РФ

19 мая Дональд Трамп заявил, что санкции против России не будут ужесточены, так как существует шанс на урегулирование конфликта в Украине. Президент США отметил, что усиление давления может ухудшить ситуацию, однако время для санкций может наступить. Трамп также подчеркнул, что Россия готова к диалогу о прекращении боевых действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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