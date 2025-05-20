В МИРЕ: отказ от новых санкций США против России, столкновение вертолетов в Финляндии, обстрел Газы
Что произошло в мире за сутки.
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Сегодня, 10:43Сегодня, 10:43
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп объяснил свое нежелание ужесточать санкции против РФ
19 мая Дональд Трамп заявил, что санкции против России не будут ужесточены, так как существует шанс на урегулирование конфликта в Украине. Президент США отметил, что усиление давления может ухудшить ситуацию, однако время для санкций может наступить. Трамп также подчеркнул, что Россия готова к диалогу о прекращении боевых действий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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