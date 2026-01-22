В МВД прокомментировали расследование похищения несовершеннолетней в Шымкенте
В рамках расследования уголовного дела, связанного с похищением 17-летней девушки в Шымкенте и принуждением ее к браку, правовая оценка будет дана не только сотрудникам районного управления полиции, но и руководству департамента полиции. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.
По его словам, возбуждение уголовного дела по факту халатности предусматривает привлечение к ответственности тех должностных лиц, которые в рамках своих служебных обязанностей не приняли своевременных мер по регистрации уголовного дела при обращении потерпевшей.
– Возбуждение уголовного дела по халатности предусматривает вовлечение в орбиту прежде всего тех должностных лиц, которые, исходя из своих служебных обязанностей, не приняли мер по регистрации уголовного дела при обращении потерпевшей по факту принуждения к браку, — сказал Санжар Адилов.
Он уточнил, что в первую очередь речь идет о должностных лицах районного управления полиции. Вместе с тем, по его словам, в системе органов внутренних дел существует круг ответственных сотрудников департаментов полиции, которые работают в круглосуточном режиме и обязаны осуществлять контроль и проверку действий подчиненных подразделений.
– В рамках расследования уголовного дела однозначно правовая оценка будет дана в том числе и руководству департамента полиции, — подчеркнул заместитель министра.
