В область Абай стянули полицейских из других регионов

В области Абай усилили патрулирование улиц и автодорог. К оперативно-профилактическим мероприятиям привлекли дополнительные полицейские наряды, в том числе сотрудников из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Масштабные мероприятия начались 20 октября. Их цель — предупреждение правонарушений, обеспечение безопасности на дорогах и охрана общественного порядка. Привлечение сотрудников из других регионов и столицы практикуется в Казахстане на системной основе.

Дополнительные силы направляют в разные города для усиления профилактической работы. Полиция призывает жителей и гостей области соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и общественный порядок.