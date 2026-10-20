В область Абай стянули полицейских из других регионов
20 Октября 2026, 22:11
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20 Октября 2026, 22:1120 Октября 2026, 22:11
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В области Абай усилили патрулирование улиц и автодорог. К оперативно-профилактическим мероприятиям привлекли дополнительные полицейские наряды, в том числе сотрудников из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Масштабные мероприятия начались 20 октября. Их цель — предупреждение правонарушений, обеспечение безопасности на дорогах и охрана общественного порядка. Привлечение сотрудников из других регионов и столицы практикуется в Казахстане на системной основе.
Дополнительные силы направляют в разные города для усиления профилактической работы. Полиция призывает жителей и гостей области соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и общественный порядок.
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