В области Абай пресечено более 11,5 тысячи нарушений правил благоустройства

В рамках инициативы «Таза Қазақстан» сотрудники подразделений общественной безопасности области Абай проводят системную работу по улучшению санитарного состояния населённых пунктов и обеспечению соблюдения правил благоустройства.

С начала года в ходе более 2 760 рейдовых мероприятий пресечено 11 598 правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства.

Для усиления контроля за чистотой активно используются камеры видеонаблюдения. С их помощью выявлено 1 355 фактов загрязнения общественных мест. Современные цифровые технологии позволяют своевременно фиксировать нарушения и повышать эффективность мер по их предупреждению.

Кроме того, на территории области выявлено и ликвидировано 78 стихийных свалок.

Инициатива «Таза Қазақстан» направлена на формирование культуры чистоты и бережного отношения к окружающей среде. Сохранение порядка в общественных местах и соблюдение правил благоустройства — общая обязанность каждого жителя.