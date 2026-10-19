В области Абай пресечено более 11,5 тысячи нарушений правил благоустройства
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В рамках инициативы «Таза Қазақстан» сотрудники подразделений общественной безопасности области Абай проводят системную работу по улучшению санитарного состояния населённых пунктов и обеспечению соблюдения правил благоустройства.
С начала года в ходе более 2 760 рейдовых мероприятий пресечено 11 598 правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства.
Для усиления контроля за чистотой активно используются камеры видеонаблюдения. С их помощью выявлено 1 355 фактов загрязнения общественных мест. Современные цифровые технологии позволяют своевременно фиксировать нарушения и повышать эффективность мер по их предупреждению.
Кроме того, на территории области выявлено и ликвидировано 78 стихийных свалок.
Инициатива «Таза Қазақстан» направлена на формирование культуры чистоты и бережного отношения к окружающей среде. Сохранение порядка в общественных местах и соблюдение правил благоустройства — общая обязанность каждого жителя.
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