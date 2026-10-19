В области Абай выявили более 100 фактов насилия над детьми с особыми потребностями

Прокуратура области Абай инициировала проверки центров оказания специальных социальных услуг в целях защиты прав детей.

В ходе проверки Центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено более 100 фактов систематического физического и психологического насилия над воспитанниками со стороны санитаров. По данным прокуратуры, работники пользовались беспомощным состоянием подопечных.

Кроме того, установлено бездействие отдельных сотрудников учреждения, которые присутствовали при противоправных действиях, но не приняли мер для их пресечения.

По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по части 3 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Для обеспечения безопасности воспитанников причастные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей и ограничены в контактах с детьми.

В прокуратуре области Абай подчеркнули, что защита прав и законных интересов детей, а также обеспечение их безопасности остаются приоритетными направлениями работы ведомства. Проверочные мероприятия продолжаются.