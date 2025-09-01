В Павлодаре мужчина поджёг себя на рынке
Мужчина был недоволен условиями аренды.
Сегодня, 19:11
Фото: Pixabay.com
На одном из городских рынков произошёл инцидент с самоподжогом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации департамента полиции, ЧП произошло на рынке "Жайлау". Один из арендаторов, недовольный условиями аренды, попытался поджечь себя.
"По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой. На месте происшествия полицейские совместно с администрацией рынка приняли меры безопасности и вызвали скорую помощь", — уточнили в ведомстве.
В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
