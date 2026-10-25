В Пекине китайские студенты соревновались в тоғызқұмалақ с казахстанцами

В Пекине прошёл турнир по казахской национальной интеллектуальной игре тоғызқұмалақ, в котором соревновались китайские студенты и граждане Казахстана. Мероприятие состоялось 25 октября в Культурном центре Казахстана и было приурочено ко Дню Республики. Всего в турнире участвовали 32 человека, в том числе двое казахстанцев.

Первое место занял 13-летний участник из Казахстана, а второе и третье места достались студентам Центрального университета национальностей в Пекине. Перед соревнованиями около 50 человек посетили мастер-класс, где познакомились с историей и правилами тоғызқұмалақ и попробовали сыграть самостоятельно. Среди участников мероприятия были дипломаты, студенты из Казахстана и Китая, представители сфер образования и искусства, а также жители Пекина.

Организаторами выступили Культурный центр Казахстана в Пекине, Всемирная федерация тоғызқұмалақ и Федерация спорта тоғызқұмалақ Казахстана при поддержке посольства Казахстана в Китае.

В рамках мероприятия Культурный центр Казахстана в Пекине и Федерация спорта тоғызқұмалақ Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились содействовать популяризации национальной игры в Китае и проводить совместные культурные, образовательные и спортивные мероприятия.