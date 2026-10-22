В порт Курык вложат $1 млрд: планируется строительство нового терминала
Проект позволит увеличить пропускную способность порта до 15 млн тонн грузов в год и расширить транзитные возможности Казахстана.
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Холдинг «Байтерек» и китайская компания Guoyou Materials Group подписали меморандум о сотрудничестве по строительству многофункционального терминала в порту Курык. Объём инвестиционного проекта оценивается в 1 млрд долларов.
Документ подписали в рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable 2026 (KGIR-2026), который прошёл в Шымкенте. Подписи под меморандумом поставили председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин и председатель совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян.
Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации первого этапа развития порта Курык. Холдинг «Байтерек» рассматривает возможность комплексной поддержки проекта с использованием инструментов своих дочерних организаций.
На первом этапе планируется создать многофункциональный терминал мощностью до 15 млн тонн грузов в год. В дальнейшем инфраструктуру могут расширить.
Реализация проекта должна увеличить возможности перевозки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и расширить доступ казахстанских экспортёров к зарубежным рынкам.
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