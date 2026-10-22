В посёлке Карагандинской области решили многолетний коммунальный вопрос
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В посёлке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области запустили новые очистные сооружения. Теперь здесь появилась система для сбора и очистки сточных вод, которая поможет улучшить санитарное состояние населённого пункта и снизить риск загрязнения окружающей среды, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на районный акимат.
Работы начались в 2024 году и продолжались два года. За это время специалисты проложили почти 13 километров канализационных труб, установили насосные колодцы и необходимое оборудование для очистки сточных вод.
Также смонтировали усреднитель и резервуары чистой воды объёмом по 50 кубометров. Для бесперебойной работы системы построили новые линии электропередачи.
После завершения строительства оборудование прошло пусконаладочные работы, и очистные сооружения ввели в эксплуатацию.
Новая канализационная система охватывает улицы Мира, Футбольную, Альмагамбетова, Центральную, Юбилейную и Набережную, а также переулок Октябрьский.
В районном акимате отмечают, что запуск очистных сооружений позволит наладить сбор и очистку сточных вод, уменьшить риск загрязнения почвы и окружающей среды и улучшить санитарные условия в посёлке.
Самое читаемое
- Почти тысячу тонн продуктов привезут в Астану: где и когда пройдет ярмарка
- Турецкий бизнес идёт дальше строительства: что обсуждали в Алматинской области
- Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане
- Армию Казахстана ждёт перезагрузка: что изменится для солдат
- 1,6 млрд деревьев, тысячи ликвидированных свалок и возвращение тигров: как изменился Казахстан за семь лет