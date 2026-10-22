В посёлке Карагандинской области решили многолетний коммунальный вопрос

В посёлке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области запустили новые очистные сооружения. Теперь здесь появилась система для сбора и очистки сточных вод, которая поможет улучшить санитарное состояние населённого пункта и снизить риск загрязнения окружающей среды, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на районный акимат.

Работы начались в 2024 году и продолжались два года. За это время специалисты проложили почти 13 километров канализационных труб, установили насосные колодцы и необходимое оборудование для очистки сточных вод.

Также смонтировали усреднитель и резервуары чистой воды объёмом по 50 кубометров. Для бесперебойной работы системы построили новые линии электропередачи.

После завершения строительства оборудование прошло пусконаладочные работы, и очистные сооружения ввели в эксплуатацию.

Новая канализационная система охватывает улицы Мира, Футбольную, Альмагамбетова, Центральную, Юбилейную и Набережную, а также переулок Октябрьский.

В районном акимате отмечают, что запуск очистных сооружений позволит наладить сбор и очистку сточных вод, уменьшить риск загрязнения почвы и окружающей среды и улучшить санитарные условия в посёлке.