Министерство финансов Казахстана подготовило проект изменений в правила пропуска через границу РК. Документ опубликован для общественного обсуждения и направлен на совершенствование порядка прохождения границы автотранспортом, грузами и товарами, в том числе с использованием электронной очереди на платной основе, передает BAQ.KZ.

Согласно информации Департамента государственных доходов по Мангистауской области, изменения касаются сразу нескольких ключевых направлений.

Ответственность за ложные данные и неявку. Пользователи, указавшие недостоверную информацию или не использовавшие забронированное время, будут блокироваться. Также вводится механизм гарантийного обеспечения.

Зоны ожидания у границы. Местные исполнительные органы будут обязаны обустраивать площадки ожидания вблизи пунктов пропуска, чтобы предотвратить хаотичное скопление транспорта.

Ускоренный режим за плату. Вводится разграничение внеочередного и ускоренного прохождения границы, с отдельной платной категорией для тех, кто хочет пройти быстрее.

Приоритетный слот для особых грузов. Определены отдельные временные окна для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами.

Технические новшества. Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации, а также интеграция с базами данных по VIN-кодам и страховкам.

Борьба с бронированием впрок. Предусмотрены ограничения на многократное бронирование и расширена возможность переноса времени брони.

Разработка проекта велась с учётом обращений перевозчиков и анализа текущей практики. В Минфине считают, что нововведения повысят прозрачность, дисциплину и предсказуемость в планировании международных перевозок, а также улучшат эффективность работы пунктов пропуска.

Обсуждение документа продлится до 14 июля 2025 года. Замечания и предложения можно оставить на портале "Открытые НПА".