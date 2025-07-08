В правила пересечения границы Казахстана вносят изменения
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Министерство финансов Казахстана подготовило проект изменений в правила пропуска через границу РК. Документ опубликован для общественного обсуждения и направлен на совершенствование порядка прохождения границы автотранспортом, грузами и товарами, в том числе с использованием электронной очереди на платной основе, передает BAQ.KZ.
Согласно информации Департамента государственных доходов по Мангистауской области, изменения касаются сразу нескольких ключевых направлений.
Ответственность за ложные данные и неявку. Пользователи, указавшие недостоверную информацию или не использовавшие забронированное время, будут блокироваться. Также вводится механизм гарантийного обеспечения.
Зоны ожидания у границы. Местные исполнительные органы будут обязаны обустраивать площадки ожидания вблизи пунктов пропуска, чтобы предотвратить хаотичное скопление транспорта.
Ускоренный режим за плату. Вводится разграничение внеочередного и ускоренного прохождения границы, с отдельной платной категорией для тех, кто хочет пройти быстрее.
Приоритетный слот для особых грузов. Определены отдельные временные окна для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами.
Технические новшества. Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации, а также интеграция с базами данных по VIN-кодам и страховкам.
Борьба с бронированием впрок. Предусмотрены ограничения на многократное бронирование и расширена возможность переноса времени брони.
Разработка проекта велась с учётом обращений перевозчиков и анализа текущей практики. В Минфине считают, что нововведения повысят прозрачность, дисциплину и предсказуемость в планировании международных перевозок, а также улучшат эффективность работы пунктов пропуска.
Обсуждение документа продлится до 14 июля 2025 года. Замечания и предложения можно оставить на портале "Открытые НПА".
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