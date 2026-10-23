В преддверии Дня Республики государственными наградами отмечены более двух тысяч казахстанцев

В Казахстане в преддверии Дня Республики государственными наградами отметили представителей культуры, образования, медицины, науки и рабочих профессий. Среди награждённых – известный композитор Алтынбек Коразбаев, альпинист Казбек Валиев, педагоги, медики и люди труда, передаёт BAQ.KZ.

На торжественной церемонии Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что особого признания заслуживают граждане, которые своим трудом вносят вклад в развитие страны.

Одну из высших государственных наград – орден «Отан» – получил композитор и педагог Алтынбек Коразбаев.

«На это праздничное мероприятие приглашен видный представитель нашей национальной культуры, известный композитор и педагог Алтынбек Коразбаев. Его песни нашли отклик в сердцах нескольких поколений и вошли в золотой фонд казахского искусства. Сегодня я вручу Алтынбеку Коразбаеву высокую награду – орден «Отан»».

Прославленный альпинист Казбек Валиев, покоривший высочайшие вершины планеты, удостоен ордена «Барыс» II степени.

Звания «Қазақстанның халық әртісі» удостоен оперный певец Талгат Мусабаев, а звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено краеведу Баурджану Джанибекову, который занимается сохранением историко-культурного наследия и развитием музейного дела.

Орденом «Құрмет» награждена педагог и искусствовед Эльмира Султангалиева.

Президент отметил педагогов, работающих с особенными детьми

Отдельное внимание Токаев уделил развитию инклюзивного образования.

Учителю-новатору Наталье Сафиулиной, которая внедряет современные методы обучения детей с особыми образовательными потребностями, присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

«Олицетворением высокого педагогического мастерства, профессионализма и верности избранному делу является Наталья Викторовна Сафиулина. Учитель-новатор, она успешно внедряет передовые подходы к обучению особенных детей. Государство будет и впредь поддерживать педагогов, содействующих формированию по-настоящему инклюзивного общества».

От озеленения столицы до сельского хозяйства

Президент также отметил заслуги представителей рабочих профессий.

Сотрудник организации «Астана-Зеленстрой» Дидар Телжанұлы награждён орденом «Құрмет» за вклад в благоустройство столицы. Работник учреждения «Астана-Орманы» Аманжол Уисенбаев удостоен медали «Ерен еңбегі үшін».

Говоря об их работе, Токаев подчеркнул, что забота о чистоте городов и сохранении природы должна стать общим делом общества.

«Ведь очевидно, что если наши улицы не будут чистыми, если повсюду не будут расти деревья и цветы, если граждане не будут бережно относиться к природе, то и вся страна не сможет идти по пути развития и созидания. Это общее дело Правительства, Курултая, правоохранительных органов, представителей местных исполнительных органов, других государственных и негосударственных организаций, высших учебных заведений и школ. Иными словами, «Таза Қазақстан» – это общенациональное движение».

Орден «Еңбек Даңқы» III степени получил механизатор из района Шал акына Северо-Казахстанской области Сергей Пустыльников. Он более 30 лет работает в сельском хозяйстве и передаёт свой опыт молодым специалистам.

Медалью «Шапағат» награждены старшая медсестра Анар Абдыкулова и педагог Салима Жумамуратова.

Кроме того, группа граждан удостоена ордена «Ел бірлігі» за вклад в укрепление общественного согласия.

Всего, по словам Президента, среди награждённых – 129 ветеранов труда, 473 представителя промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, более 200 предпринимателей, свыше 150 педагогов и учёных, а также около 120 медицинских работников.

Глава государства поздравил всех награждённых, подчеркнув важность уважения к людям, которые добросовестно работают на благо Казахстана.