В проекте новой Конституции закреплен статус казахского языка как государственного
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В проекте новой Конституции Казахстана казахский язык четко закреплен в качестве государственного. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов на заседании Комиссии по конституционной реформе, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что в ходе обсуждений отдельные граждане поднимали вопрос, связанный со статусом государственного языка. При этом, по его словам, проект Основного закона содержит однозначную формулировку по данному вопросу.
– Также ряд граждан обратил внимание на вопрос статуса государственного языка. Однако важно подчеркнуть, что в проекте новой Конституции казахский язык четко и однозначно закреплен как государственный, — отметил Жандос Шаймарданов.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм