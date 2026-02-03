  • 3 Февраля, 17:37

В проекте новой Конституции закреплен статус казахского языка как государственного

Фото: pixabay.com

В проекте новой Конституции Казахстана казахский язык четко закреплен в качестве государственного. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов на заседании Комиссии по конституционной реформе, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в ходе обсуждений отдельные граждане поднимали вопрос, связанный со статусом государственного языка. При этом, по его словам, проект Основного закона содержит однозначную формулировку по данному вопросу.

– Также ряд граждан обратил внимание на вопрос статуса государственного языка. Однако важно подчеркнуть, что в проекте новой Конституции казахский язык четко и однозначно закреплен как государственный, — отметил Жандос Шаймарданов.

