В селе Актюбинской области откроют реабилитационный центр для 480 детей

В селе Шубаркудук Темирского района Актюбинской области готовится к открытию реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Получать помощь здесь смогут семьи из шести районов региона. Ранее для доступа к таким услугам родителям приходилось искать подходящих специалистов и учреждения за пределами своего населенного пункта.

Новый центр «Ainala» рассчитан на поэтапное предоставление специальных социальных услуг 480 детям. Он получил государственную лицензию, а родители уже начали готовить документы для зачисления.

Помощь станет ближе к дому

В центре будут принимать детей от полутора до 18 лет с психоневрологическими нарушениями, в том числе с аутизмом, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которым необходимы посторонний уход и медицинское сопровождение.

Для большинства воспитанников предусмотрено дневное пребывание продолжительностью от четырех часов.

При необходимости дети из Уилского, Мугалжарского, Байганинского, Хобдинского и Алгинского районов смогут оставаться на ночь. Это позволит семьям из других населенных пунктов получать услуги без ежедневных поездок домой.

Продолжительность пребывания будет зависеть от потребностей ребенка. Предусмотрены временное размещение сроком до шести месяцев и более длительные формы сопровождения.

От занятий с логопедом до лечебной физкультуры

В одном учреждении планируют собрать специалистов разных направлений, чтобы ребенок мог получать необходимую помощь по индивидуальным потребностям.

Здесь оборудовали кабинеты психолога, логопеда и дефектолога. Для двигательной реабилитации предусмотрены помещения лечебной физкультуры, механотерапии и адаптивной физической культуры.

Для детей организуют занятия по раннему развитию, АВА-терапии, сенсорной терапии, робототехнике и музыке.

В центре появились гончарная и швейная мастерские, соляная комната.

Работать с детьми будут педагоги вместе с врачами-психиатрами, невропатологами, травматологами, реабилитологами и педиатрами.

Сейчас сотрудники проходят обучение под руководством эрготерапевтов из Астаны. Подготовка включает практические занятия по организации реабилитационной работы.

Что нужно знать родителям

Центр уже получил государственную лицензию, но прием детей пока находится на подготовительном этапе.

Родители оформляют документы для зачисления и проходят необходимые медицинские обследования. Точную дату начала приема в опубликованной информации не назвали.

Планируется, что услуги центра постепенно станут доступны 480 детям из Темирского, Уилского, Мугалжарского, Байганинского, Хобдинского и Алгинского районов.

Открытие учреждения даст и новые рабочие места. Для его работы предусмотрено трудоустройство 84 человек.

Центр оснастили при поддержке АО «Самрук-Қазына».

Для Шубаркудука появление такого учреждения означает расширение доступных на месте социальных и реабилитационных услуг. Семьи смогут обращаться за помощью к специалистам разных профилей в одном центре, а родителям из соседних районов предусмотрена возможность размещения детей на время прохождения реабилитации.