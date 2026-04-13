В Семее полицейские установили личности мужчин, которые бросали камни в львов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Абайской области.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором группа мужчин бросает камни в вольер со львами в детском биологическом центре, пытаясь привлечь их внимание. Предположительно, ролик был снят самими посетителями. В учреждении произошедшее назвали жестоким обращением с животными.

Нарушителями оказались мужчины 29 и 36 лет.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены лица, причастные к данному факту. Ими оказались мужчины 36 и 29 лет. Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке. По данному факту полицией дана правовая оценка действиям правонарушителей. Подобные противоправные действия недопустимы и будут пресекаться в рамках закона», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что жестокое обращение с животными влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана. В департаменте также призвали граждан гуманно относиться к животным и соблюдать нормы общественного порядка.