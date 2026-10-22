В Семее почти 100 лет спустя хотят вернуть выставки на верблюдах и лошадях

В области Абай художники отправились по следам караванных путей, чтобы запечатлеть исторические места и осенние пейзажи региона. Пленэр в Бескарагайском районе стал частью проекта по возрождению традиции передвижных художественных выставок, которая зародилась в Семее в 1928 году.

Тогда по инициативе местного художника Николая Крутильникова организовали первую в Казахстане передвижную выставку. Художники путешествовали на верблюдах и лошадях по маршруту Семей — Риддер — Петропавловск — Кызылорда, показывая свои работы жителям разных городов. Спустя почти столетие семейские мастера решили вернуть эту традицию.

17–18 октября в Бескарагайском районе прошёл пленэр «Көне керуен жолдарының ізімен» — «По следам древних караванных путей». В нём участвовали 19 художников из Семея и Бескарагайского района. Первой остановкой творческой поездки стало озеро Большое возле села Канонерка. Художники запечатлели осеннюю природу, а затем отправились к Аккульской мечети — историческому сооружению с более чем вековой историей, восстановленному в 2021 году. По итогам пленэра в районном центре открыли выставку работ участников.

Организаторы рассчитывают, что подобные поездки станут регулярными и помогут привлечь внимание к историческому и природному наследию области. В 2028 году исполнится 100 лет со дня первой передвижной художественной выставки в Казахстане. Художники Семея надеются продолжить традицию при поддержке акимата области Абай. Кроме того, планируется выпустить трёхъязычный альбом-каталог семейских художников.