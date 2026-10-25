В Семее показали портрет человека, построившего самый большой купеческий особняк 

В Семее впервые увидели, как выглядел человек, построивший самый большой исторический особняк города. Вот уже 30 лет в нём располагается музей имени семьи Невзоровых. Его сотрудники провели историческое расследование и показали автора теперь уже популярной туристической локации. На выставке «Фёдор Степанов. Встреча сквозь века» выставили фотографии и портреты купца, его супруги и детей. О том, как 150 лет спустя семья Степановых «вернулась» в свой дом - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Долгожданное событие

В этом величественном здании сегодня располагается одна из главных достопримечательностей Семея и всей области Абай - Областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Оно было построено в 1870-х годах купцом Фёдором Степановичем Степановым и было родовым гнездом его семьи.

До недавнего времени сотрудники музея знали об этом человеке довольно много: где и чему он учился, чем занимался, какую роль играл в жизни города, как выглядел его дом, какие события здесь происходили. Неизвестным оставалось главное для любого современного человека - его лицо. Теперь оно известно.

На стенах музея появились фотографии и живописные портреты Фёдора Степанова, его супруги Евгении Петровны, а также их детей. Семейный архив музею передал потомок купца Александр Васильевич Яненко.

Для самого музея это стало результатом почти двух десятилетий общения и многолетнего поиска, в котором были архивы, запросы в разные города, работа краеведов и, как признаются сотрудники, значительная доля счастливого случая.

«Мы не поверили. Но случилось чудо»

На открытии выставки директор музея имени семьи Невзоровых Татьяна Стромская призналась: день открытия выбивался из календаря и оказался совсем не похож на обычное мероприятие.

По её словам, за спокойными музейными залами скрывается большая исследовательская работа, которая порой напоминает работу следователей и криминалистов.

«Мы много лет предпринимали огромные попытки для того, чтобы расширить наши познания об этой замечательной семье, которая оставила глубокий след в развитии нашего города, его духовной культуры и культуры в целом», - рассказывает Татьяна Стромская.



Исследованием истории дома в разное время занималась большая группа неравнодушных к истории людей. Среди них известный городской краевед Виктор Кашляк. По договору с музеем он работал в архивах Новосибирска и Томска, и привёз большое количество документов.

Но документы в основном рассказывали об истории строительства здания. Благодаря ему удалось узнать как оно возводилось, как его инспектировали, и какие изменения происходили с комплексом на протяжении двух веков. А вот фотографий или портретов его владельца найти не удавалось.

«Мы в течение долгих лет искали, но уже потеряли надежду», - говорит заместитель директора по научно-методической и выставочной работе музея Ильвира Халитова, которая вела эту кропотливую работу.

Счастливый случай произошёл около 20 лет назад. В музей позвонили из Павлодара. Молодой человек по имени Александр сообщил, что является потомком Фёдора Степанова.

Сотрудники музея были настолько удивлены, что, по словам Ильвиры Халитовой, сначала даже растерялись и не знали, какие вопросы задавать. Но телефон записали. Так началась переписка, которая продолжалась почти два десятилетия.

Александр Васильевич Яненко является праправнуком купца Степанова. Он помог музею восстановить сведения о детях, внуках и последующих поколениях семьи. Его рассказы и документы использовались при подготовке издания, посвящённого дому его прямого предка. Но главный семейный архив всё это время оставался у потомков.

Летом этого года Александр Яненко приехал в Семей с семейным альбомом. Именно тогда сотрудники музея увидели то, чего не ожидали.

«Мы думали, что сейчас увидим детей, правнуков, праправнуков. Дорогие друзья, мы представить себе не могли, что увидим Фёдора Степанова», - рассказывает Ильвира Халитова.

В альбоме оказались фотографии, живописные портреты и карандашные рисунки членов семьи. Среди них - изображения самого хозяина дома – фотографии и портреты.

Потомок купца вернулся в Семей

Александр Васильевич Яненко говорит, что за годы общения с музеем сам постепенно пришёл к мысли о необходимости передать часть семейного наследия в Семей.

«За то время, что мы общались, а это почти 20 лет, я, наверное, созрел. В какой-то момент я сказал: пазлы сошлись. Хозяин этого дома однажды должен был вернулся сюда, на свою родину. Пусть и в виде фотографий», - говорит потомок купца.

Семейные портреты и картины не были спрятаны от семьи. Они переходили от одного поколения к другому: от бабушки к матери, затем к её дочери, и, наконец, самому Александру.

«Мы передавали это из поколения в поколение. Приходили мои гости, друзья, одноклассники, я показывал и с гордостью рассказывал, что был у нас такой предок знаменитый», - говорит он.

Сам Яненко впервые узнал историю семьи благодаря своей матери, которая начала заниматься родословной и записывать рассказы старших родственников. И это случилось не так давно.

А ранее, когда в 2010 году он около полугода работал в Семее, он ещё не знал, что находится в городе своих предков и проходит рядом с домом семьи. При этом здание произвело на него впечатление.

«Когда я был в Семее больше 15 лет назад, мои друзья провели экскурсию по купеческому наследию. Я был в восторге от масштабов этого здания и тогда даже не подозревал, что это родовое имение мои прямых предков», - вспоминает Александр Яненко.

Когда же он познакомился с особняком поближе, то ему особенно запомнилась одна из лестниц, которая не является частью привычного маршрута посетителей.

«Мне сразу подумалось, что, возможно, моя бабушка здесь ходила, маленькая бегала», - вспоминает он.

Теперь у посетителей музея появилась возможность посмотреть на этот дом глазами его бывших хозяев.

Казахская ветвь семьи Степановых

История купца Фёдора Степанова интересна не только архитектурой сохранившегося особняка и его ролью в жизни дореволюционного Семея. Как рассказывают сотрудники музея, мать Фёдора Степанова была казашкой из рода Тобыкты. К этому знаменитому роду принадлежал великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев.

Фёдор Степанов родился в 1818 году и был внебрачным сыном известного золотопромышленника с сибирскими корнями Степана Попова. Его род занимался промышленностью, строил мельницы и заводы, развивал садоводство и пчеловодство.

Его мама работала в доме Поповых, помогала по хозяйству. Её звали Елизавета Фёдоровна. Она родила троих детей в этом союзе.

Представленные фотографии показывают, что у её сына и внучки хорошо прослеживаются тюркские черты лица.

Сам Степанов хорошо владел казахским и татарским языками, принимал таких великих гостей, как Абай, Фёдор Достоевский, и ездил с ними в аулы.

Сегодня музей занимает исторический комплекс, который формировался много лет.

Сначала на этом месте стоял деревянный дом Степановых. Именно в нём снимал комнату барон Александр Врангель - племянник знаменитого полярного исследователя Фердинанда Врангеля, в честь которого назван остров Врангеля. В этот небольшой дом приходил в гости Фёдор Достоевский, пока проживал в Семипалатинске с 1854 по 1857 годы.

Позже на участке появился большой комплекс из нескольких корпусов, где бывал Абай Кунанбаев.

Жилая часть принадлежала семье купца. В другом корпусе находились помещения, связанные с хозяйственной деятельностью, в том числе винные погреба, а также жил управляющий.

Дом - центр культуры

Постепенно здания перестраивали и соединяли между собой. Та часть, где сейчас расположены музейные залы, когда-то была жилым пространством семьи.

Во время реставрационных работ сотрудники музея обнаружили детали, позволяющие представить, как здесь проходила жизнь почти полтора века назад. Например, в одном из залов обнаружили следы двух печей. Сегодня специалисты предполагают, что помещение могло использоваться как бальная зала. В соседнем помещении находился домашний театр.

Для Семея того времени это был далеко не обычный купеческий дом. Здесь проходили концерты, благотворительные мероприятия, театрализованные представления и балы. На мероприятия продавались билеты. Часть концертов устраивали в пользу телеграфисток и малообеспеченных жителей.

В доме был рояль. По словам сотрудников музея, в то время это был едва ли не единственный такой инструмент в городе. То есть частный дом постепенно становился одним из городских культурных центров.

Степанов был образованным человеком. Его отец отправил сына учиться в Томск, где тот получил образование. Купец бывал за границей, в частности в Италии.

В воспоминаниях и исторических документах сохранились сведения о его интересе к культуре и благотворительности.

Иностранные путешественники, посещавшие Семей, оставляли отзывы о доме Степановых. По словам сотрудников музея, в своё время его называли одним из лучших домов города.

НЕпровинциальный музей

Фёдор Степанов оставил дом по завещанию своей жене и сыну Михаилу. Позже сын продал здание усть-каменогорскому мещанину по фамилии Щеглов. Новый владелец сдавал его в аренду окружному суду.

После 1917 года здесь размещались военные и медицинские учреждения. А в 1998 году историческое здание получило новую жизнь - сюда переехал музей изобразительных искусств.

Это оказалось судьбоносным совпадением: исторический особняк, в котором когда-то собирались образованные жители и гости Семея, проводились концерты и хранились произведения искусства, стал постоянным домом художественного музея.

Сегодня музей имени семьи Невзоровых - одна из главных культурных достопримечательностей Семея и области Абай. Его история началась ещё до переезда в особняк Степановых. В 1985 году художественная коллекция существовала как отдел при краеведческом музее, а в 1988 году учреждение стало самостоятельным художественным музеем.

Особое место в его истории занимает семья Невзоровых.

Московский инженер-мостостроитель Юлий Владимирович Невзоров вместе с супругой Антониной Михайловной и дочерью Юлией собирал произведения искусства. Сам он художником не был, однако хорошо разбирался в истории искусства и большую часть свободных средств вкладывал в коллекционирование.

В результате музей получил от него более 500 произведений изобразительного искусства.

Сегодня в его собрании представлены работы художников разных эпох и направлений. Среди известных имён - Иван Шишкин, Алексей Венецианов, Пётр Кончаловский, Роберт Фальк и другие мастера.

Коллекция объединяет произведения русского, европейского и восточного искусства и охватывает несколько столетий. Именно поэтому музей имени семьи Невзоровых давно вышел за рамки обычного регионального художественного учреждения. По уровню собрания он вполне способен конкурировать с крупными музейными площадками Казахстана и соседней России. Его называют казахстанским Эрмитажем.

А исторический особняк Степанова стал для этой коллекции связующим элементом.

Лица дома

Этот год стал для музея урожайным на события. В здании завершаются первые в своей истории научно-реставрационные работы. До этого здесь неоднократно проводили обычные ремонты, однако полноценная научная реставрация началась впервые.

Специалисты снимали несколько слоёв штукатурки практически до кирпичной кладки, обрабатывали стены противогрибковыми составами. Разрушенные кирпичи заменяли на специально подобранные идентичные материалы соответствующего исторического периода.

В музейных залах находятся произведения искусства последних трёх столетий. А теперь здесь появились изображения людей, которые почти полтора века назад ходили по тем же комнатам.

«Фёдор Степанов, его жена и дети вернулись в свой дом - пусть пока только в виде фотографий и портретов», - говорит Ильвира Халитова.

После выставки семейные фотографии и альбом вернутся в семью Фёдора Степанова, останутся в архивах его потомков. Однако сотрудники музея сделали копии и подготовили буклет, в котором впервые публикуются фотографии, живописные и графические портреты Фёдора Степанова и его супруги. Несколько экземпляров передали в фонды библиотек, музеев, архива и краеведам.

Почти 150 лет спустя музей, который сегодня хранит искусство, оказался местом встречи с собственным прошлым. И на этот раз история смотрит на посетителей глазами хозяина дома.