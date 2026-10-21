В Семее в микрорайон «Подстанция №18» провели центральный водопровод
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В микрорайоне «Подстанция №18» в Семее проложили центральный водопровод длиной 4,4 км, отремонтировали два километра дороги и открыли детскую и спортивную площадки. Во дворах появилось освещение.
Микрорайон находится в 4 км от центра города. Здесь три многоквартирных дома, в 64 квартирах живут больше 200 человек.
Обновлять его начали в прошлом году. Тогда здесь установили мусорную площадку с контейнерами и построили остановку. Дорогу в этом году отремонтировали за счет АО «KEGOC».
В микрорайон ходит автобус №54, а школьников специально возят в школу №33.
Работы проверил аким области Абай Берик Уали.
«Здесь отремонтировано около двух километров дороги, проложен центральный водопровод, обустроены детская игровая и футбольная площадки. Всё это сделано на основе обращений жителей», – сказал Берик Уали.
Больше всего жители рады детской площадке.
«Раньше у наших детей не было специальной площадки для игр, поэтому нам приходилось искать подходящие места в других районах. Теперь дети смогут играть на современной и комфортной площадке прямо у нас во дворе, на наших глазах», – рассказали они.
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