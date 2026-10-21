В Семее в микрорайон «Подстанция №18» провели центральный водопровод

В микрорайоне «Подстанция №18» в Семее проложили центральный водопровод длиной 4,4 км, отремонтировали два километра дороги и открыли детскую и спортивную площадки. Во дворах появилось освещение.

Микрорайон находится в 4 км от центра города. Здесь три многоквартирных дома, в 64 квартирах живут больше 200 человек.

Обновлять его начали в прошлом году. Тогда здесь установили мусорную площадку с контейнерами и построили остановку. Дорогу в этом году отремонтировали за счет АО «KEGOC».

В микрорайон ходит автобус №54, а школьников специально возят в школу №33.

Работы проверил аким области Абай Берик Уали.

«Здесь отремонтировано около двух километров дороги, проложен центральный водопровод, обустроены детская игровая и футбольная площадки. Всё это сделано на основе обращений жителей», – сказал Берик Уали.

Больше всего жители рады детской площадке.