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В семи городах Казахстана 26 октября ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Казгидромет рекомендует жителям ограничить время на открытом воздухе и снизить физические нагрузки.

26 Октября 2026, 09:02
АВТОР
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Pixabay.com 26 Октября 2026, 09:02
26 Октября 2026, 09:02
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Фото: Pixabay.com

В понедельник, 26 октября, в семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), при которых возможно ухудшение качества атмосферного воздуха. Жителям рекомендуют учитывать это при планировании прогулок и передвижений.

По данным РГП «Казгидромет», 26 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Актобе, Талдыкорган, Алматы, Астана. НМУ возникают при сочетании таких краткосрочных погодных факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Уровень загрязнения воздуха зависит в том числе от синоптической ситуации — силы ветра, осадков, влажности и температуры.

На период неблагоприятных метеоусловий специалисты рекомендуют:

сократить время пребывания на улице, особенно возле автомобильных дорог и других источников загрязнения;
детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;
людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергиями иметь при себе необходимые лекарства при выходе на улицу;
ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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