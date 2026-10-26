В семи городах Казахстана 26 октября ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В понедельник, 26 октября, в семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), при которых возможно ухудшение качества атмосферного воздуха. Жителям рекомендуют учитывать это при планировании прогулок и передвижений.

По данным РГП «Казгидромет», 26 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Актобе, Талдыкорган, Алматы, Астана. НМУ возникают при сочетании таких краткосрочных погодных факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Уровень загрязнения воздуха зависит в том числе от синоптической ситуации — силы ветра, осадков, влажности и температуры.

На период неблагоприятных метеоусловий специалисты рекомендуют:

сократить время пребывания на улице, особенно возле автомобильных дорог и других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;

людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергиями иметь при себе необходимые лекарства при выходе на улицу;

ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.