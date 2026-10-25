В Сербии проходят досрочные парламентские выборы
25 Октября 2026, 17:18
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25 Октября 2026, 17:1825 Октября 2026, 17:18
122Фото: Report
В Сербии стартовали досрочные парламентские выборы.
Как сообщает Report, гражданам предстоит избрать 250 депутатов нового созыва парламента Сербии.
Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени.
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