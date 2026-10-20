В Северном Казахстане строят ферму на 9 тысяч коров: сколько молока она будет производить
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В Северо-Казахстанской области реализуют проект молочной фермы на 9 тысяч голов скота. Предполагается, что предприятие сможет производить до 38 тысяч тонн молока в год. Одновременно другие хозяйства региона переходят на автоматизированные системы контроля животных и доения.
Крупный проект реализует хозяйство «Зенченко и К». Заявленная мощность будущей фермы составляет до 38 тысяч тонн молока ежегодно.
На действующих предприятиях региона уже работают цифровые системы, позволяющие следить за состоянием коров и объёмами надоев.
Например, в хозяйстве «Атамекен-Агро-Корнеевка» установлены системы DairyPlan и CowScout. С их помощью специалисты контролируют состояние животных и показатели производства молока.
В компании «СК Агро 2050» работает доильная установка «Карусель», рассчитанная на 100 голов. Такое оборудование позволяет организовать доение большого количества животных.
Директор Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции Виталий Заика отметил, что цифровые системы помогают хозяйствам быстрее получать сведения о состоянии скота и контролировать производственные процессы.
«Цифровые технологии позволяют оперативно отслеживать состояние животных, рационально использовать ресурсы и повышать производительность», - отметил он.
Развитие молочных хозяйств происходит на фоне крупных вложений в сельское хозяйство. По итогам 2025 года объём валовой продукции отрасли в Казахстане достиг 9,8 трлн теңге, почти вдвое превысив показатель 2019 года.
В прошлом году на льготное финансирование агропромышленного комплекса страны было предусмотрено до 1 трлн теңге.
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