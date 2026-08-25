В Шардже нашли тела двух казахстанок: МИД следит за ходом расследования

Компетентные органы ОАЭ проводят расследование обстоятельств смерти гражданок Казахстана Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой. Генеральное консульство Казахстана оказывает помощь их семьям.

Министерство иностранных дел Казахстана, отвечая на запрос корреспондента BAQ.KZ, выразило соболезнования родным и близким погибших в Шардже гражданок Казахстана.

По данным ведомства, Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает семьям погибших необходимую консульско-правовую помощь.

В частности, консульство содействует в оформлении необходимых документов, а также взаимодействует с компетентными органами ОАЭ для установления обстоятельств гибели казахстанок.

Точные обстоятельства произошедшего пока не разглашаются.

«Компетентные органы ОАЭ устанавливают обстоятельства гибели граждан Казахстана. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не разглашается», — сообщили в МИД.

В министерстве также отметили, что находятся на постоянной связи с семьями погибших и оказывают им необходимую помощь в пределах своей компетенции.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели двух казахстанок в Шардже. Родственники погибших высказывали предположение, что девушки могли стать жертвами насильственной смерти. Однако официальные органы эту информацию пока не подтверждали.