В Шардже нашли тела двух казахстанок: МИД следит за ходом расследования
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Компетентные органы ОАЭ проводят расследование обстоятельств смерти гражданок Казахстана Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой. Генеральное консульство Казахстана оказывает помощь их семьям.
Министерство иностранных дел Казахстана, отвечая на запрос корреспондента BAQ.KZ, выразило соболезнования родным и близким погибших в Шардже гражданок Казахстана.
По данным ведомства, Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает семьям погибших необходимую консульско-правовую помощь.
В частности, консульство содействует в оформлении необходимых документов, а также взаимодействует с компетентными органами ОАЭ для установления обстоятельств гибели казахстанок.
Точные обстоятельства произошедшего пока не разглашаются.
«Компетентные органы ОАЭ устанавливают обстоятельства гибели граждан Казахстана. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не разглашается», — сообщили в МИД.
В министерстве также отметили, что находятся на постоянной связи с семьями погибших и оказывают им необходимую помощь в пределах своей компетенции.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели двух казахстанок в Шардже. Родственники погибших высказывали предположение, что девушки могли стать жертвами насильственной смерти. Однако официальные органы эту информацию пока не подтверждали.
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