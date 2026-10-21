В Шымкенте 46 тысяч школьников получили учебники после вмешательства прокуратуры

В Шымкенте больше 46 тысяч школьников получили учебники, которых им не хватало. Это произошло после проверки прокуратуры Енбекшинского района. Чтобы такого больше не повторялось, акимат города запустил электронную библиотечную систему «Alaqan», где будут вести учет всех учебников.

Прокуроры выяснили, что в государственных школах города не хватало больше 170 тысяч учебников. Еще больше 110 тысяч книг оказались изношенными и непригодными. Всего обновить нужно было около 2 млн учебников, это примерно 74% всего школьного фонда.

Три года никто не пересчитывал книжный фонд с учетом того, сколько в школах учеников. Учебники не обновляли вовремя, а закупок не хватало, чтобы покрыть реальную потребность.

Как это выглядело на деле, показывает пример школы-гимназии №38 имени Н. Ондасынова. Для пятиклассников там запросили 293 учебника английского языка, а получили только 90. Детям раздавали старые книги с порванными переплетами и вырванными страницами.

После акта прокурорского надзора учебниками обеспечили больше 46 тысяч школьников.

Система «Alaqan» должна навести порядок в учете учебников и помочь школам заранее и точно планировать, сколько книг им нужно.