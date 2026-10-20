В Шымкенте будут перерабатывать до 10 тысяч тонн старых шин в год

В Шымкенте увеличили мощности предприятия по переработке изношенных автомобильных шин. Теперь завод сможет перерабатывать до 10 тысяч тонн старых шин в год вместо прежних 6 тысяч, передает BAQ.KZ.

На модернизацию ТОО «ЭКО Шина» АО «Жасыл даму» направило 500 млн тенге из средств утилизационного платежа. Финансирование было выделено в сентябре 2024 года, сейчас обновленные мощности уже введены в эксплуатацию.

Старые шины здесь превращают в резиновую крошку и гранулы. Затем это вторичное сырье используют, в частности, при производстве покрытий для детских площадок. Кроме того, предприятие выпускает резинотехнические изделия, в том числе сальники.

После модернизации завод сможет перерабатывать еще на 4 тысячи тонн шин в год больше. Это значит, что больше изношенных покрышек пойдет не на свалки, а во вторичное использование.

Всего АО «Жасыл даму» профинансировало за счет утильсбора 30 проектов на сумму около 116 млрд тенге. Эти деньги направляют на развитие переработки отходов и инфраструктуры, которая должна сократить объем захоронения мусора и возвращать вторсырье обратно в производство.