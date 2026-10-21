В Шымкенте уволили полицейского после истории с наркотиками

В Шымкенте сотрудника одного из районных подразделений полиции уволили после оперативных мероприятий, в ходе которых правоохранители пресекли факт незаконного хранения наркотических средств. В автомобиле вместе с гражданскими лицами находился полицейский. Информацию подтвердили в департаменте полиции Шымкента.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Шымкента в ходе оперативных мероприятий пресечён факт незаконного хранения наркотических средств. В ходе мероприятий также установлено, что в автомобиле вместе с гражданскими лицами находился сотрудник одного из районных подразделений полиции, — сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что находившийся в автомобиле сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Сейчас проводятся следственные действия. В департаменте заявили, что всем обстоятельствам произошедшего, включая действия бывшего сотрудника полиции, дадут правовую оценку.

Другие подробности не раскрываются в интересах следствия в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.