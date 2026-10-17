В СКО доставили первую партию племенного скота из Австралии

Впервые в регион организована прямая поставка племенного скота из Австралии. Первым авиарейсом доставлены 304 головы крупного рогатого скота мясной породы абердин-ангус. Животные будут направлены в ТОО «Asyl Farms» района Шал акына.

Развитие животноводства и формирование собственной племенной базы - важные направления АПК региона. С начала года в регион уже завезено более 3 тысяч голов племенного скота из Германии и Дании. До конца года ожидается еще 10 авиарейсов из Австралии. В целом планируется довести объем импортированного поголовья до 11 тысяч голов крупного и более 1,5 тысячи голов мелкого рогатого скота.

Сегодня в регионе действуют 118 молочно-товарных ферм, в том числе 50 современных комплексов. В рамках государственных программ «Береке» и «Игілік» предусмотрено льготное финансирование под 6% годовых. В области сформирован пул из 23 проектов на сумму 15 млрд тенге. Реализация этих проектов позволит сформировать высокопродуктивную племенную базу, нарастить производство качественной мясной продукции и расширить экспортные возможности региона.