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  • В СКО у владельца изъяли 1,9 тыс. гектаров неиспользуемых пастбищ

В СКО у владельца изъяли 1,9 тыс. гектаров неиспользуемых пастбищ

21 Октября 2026, 12:46
АВТОР
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МСХ РК 21 Октября 2026, 12:46
21 Октября 2026, 12:46
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Фото: МСХ РК

В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области в собственность государства вернули 1,9 тыс. гектаров пастбищ. Землю, выделенную под сельское хозяйство, не использовали по назначению, и суд изъял ее по иску земельного ведомства.

Нарушение нашел департамент по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза. Он и обратился в Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области.

Суд полностью удовлетворил иск.

По закону, если участок, выданный под крестьянское или фермерское хозяйство либо сельхозпроизводство, не используют по назначению год с момента, когда это впервые выявили, его изымают принудительно.

Работа по возврату неиспользуемых сельхозземель государству продолжается.

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