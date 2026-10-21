В СКО у владельца изъяли 1,9 тыс. гектаров неиспользуемых пастбищ
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В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области в собственность государства вернули 1,9 тыс. гектаров пастбищ. Землю, выделенную под сельское хозяйство, не использовали по назначению, и суд изъял ее по иску земельного ведомства.
Нарушение нашел департамент по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза. Он и обратился в Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области.
Суд полностью удовлетворил иск.
По закону, если участок, выданный под крестьянское или фермерское хозяйство либо сельхозпроизводство, не используют по назначению год с момента, когда это впервые выявили, его изымают принудительно.
Работа по возврату неиспользуемых сельхозземель государству продолжается.
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