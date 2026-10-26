В США после взрыва резервуара с аммиаком на заводе эвакуировали жителей

На рыбоперерабатывающем заводе Pacific Seafood в городе Ньюпорт, штат Орегон (США), взорвался резервуар с аммиаком. После происшествия на предприятии начался пожар.

Как сообщает KLCC, в результате взрыва частично обрушилась крыша здания. Из-за угрозы выброса токсичного аммиака власти объявили эвакуацию жителей и работников предприятий в радиусе около 1,6 километра от завода.

Пожар произошел в воскресенье, 25 октября. Сообщение о возгорании поступило в 08:51 по местному времени. Для ликвидации пожара привлекли около 40 пожарных и специалистов по работе с опасными веществами. Полиция перекрыла подъезды к прибрежной части города.

По данным издания KLCC, дым и запах распространились по Ньюпорту. В связи с ухудшением обстановки эвакуационный центр перенесли из начальной школы Сэма Кейса в лютеранскую церковь, расположенную на шоссе US 101.

Эвакуация также затронула объекты порта Ньюпорт, кемпинг и яхтенную пристань на южном берегу залива Якина.

Кроме того, власти закрыли Морской научный центр Хэтфилда и несколько предприятий вдоль шоссе US 101 к северу от городской набережной.