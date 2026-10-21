В столице Нигерии выявили случай Эболы: пациентка приехала из Уганды
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В Абудже, столице Нигерии, подтвердили случай лихорадки Эбола. Заболевшая женщина приехала из Уганды, сейчас она в изоляции. Медики уже нашли 44 человека, которые с ней контактировали. Об этом во вторник сообщили власти Нигерии, передает Reuters.
Диагноз подтвердили лабораторные тесты. Министр здравоохранения Нигерии Мухаммад Али Пате рассказал о пациентке государственному телеканалу NTA.
«Она находится в изоляции и получает качественную медицинскую помощь. Мы отследили контакты, и эта работа продолжается прямо сейчас, уже установлены 44 контактных лица», – сказал министр.
По его словам, женщина несколько дней лечилась в частной больнице Абуджи, прежде чем ей поставили диагноз.
Пате заверил, что страна справится.
«Нигерия успешно сдержала Эболу в 2014 году, и у нас есть опыт и система здравоохранения, чтобы отреагировать на этот случай», – заявил он.
В Уганде, откуда приехала пациентка, свою связь со случаем отрицают.
«В Уганде нет Эболы», – сказал представитель правительства страны Алан Касуджа.
Уганда весной и летом сообщила о 20 случаях Эболы, в основном завезенных из Демократической Республики Конго. В августе Всемирная организация здравоохранения объявила страну свободной от вируса.
Сама вспышка началась в Конго в середине мая. С тех пор она стала второй по масштабу в истории. Ее вызвал редкий штамм Бундибугио. По данным CBC, число погибших в Конго уже превысило 4 тысячи человек.
В октябре девять случаев Эболы выявили и в Кении. Все они связаны с человеком, который приехал из Конго.
Помогать Нигерии уже начал Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Его глава Жан Касейя написал в соцсети X, что эта вспышка Эболы стала самой масштабной по охвату территории за всю историю и затронула страны в трех регионах Африки.
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