В столице Нигерии выявили случай Эболы: пациентка приехала из Уганды

В Абудже, столице Нигерии, подтвердили случай лихорадки Эбола. Заболевшая женщина приехала из Уганды, сейчас она в изоляции. Медики уже нашли 44 человека, которые с ней контактировали. Об этом во вторник сообщили власти Нигерии, передает Reuters.

Диагноз подтвердили лабораторные тесты. Министр здравоохранения Нигерии Мухаммад Али Пате рассказал о пациентке государственному телеканалу NTA.

«Она находится в изоляции и получает качественную медицинскую помощь. Мы отследили контакты, и эта работа продолжается прямо сейчас, уже установлены 44 контактных лица», – сказал министр.

По его словам, женщина несколько дней лечилась в частной больнице Абуджи, прежде чем ей поставили диагноз.

Пате заверил, что страна справится.

«Нигерия успешно сдержала Эболу в 2014 году, и у нас есть опыт и система здравоохранения, чтобы отреагировать на этот случай», – заявил он.

В Уганде, откуда приехала пациентка, свою связь со случаем отрицают.

«В Уганде нет Эболы», – сказал представитель правительства страны Алан Касуджа.

Уганда весной и летом сообщила о 20 случаях Эболы, в основном завезенных из Демократической Республики Конго. В августе Всемирная организация здравоохранения объявила страну свободной от вируса.

Сама вспышка началась в Конго в середине мая. С тех пор она стала второй по масштабу в истории. Ее вызвал редкий штамм Бундибугио. По данным CBC, число погибших в Конго уже превысило 4 тысячи человек.

В октябре девять случаев Эболы выявили и в Кении. Все они связаны с человеком, который приехал из Конго.

Помогать Нигерии уже начал Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Его глава Жан Касейя написал в соцсети X, что эта вспышка Эболы стала самой масштабной по охвату территории за всю историю и затронула страны в трех регионах Африки.