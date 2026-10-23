В Талдыкоргане открыли поликлинику с необычным для города отделением

В Талдыкоргане открыли новую поликлинику, где впервые среди городских поликлиник появится центр амбулаторной хирургии. Здесь планируют проводить малоинвазивные операции, а обследования пациенты смогут проходить на МРТ, КТ и другом диагностическом оборудовании. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену и будет обслуживать около 62 тысяч жителей.

Поликлиника расположена в микрорайоне Юго-Запад, в активно застраивающейся части Талдыкоргана, сообщили в акимате области Жетісу.

Какие медицинские услуги будут доступны

Главной особенностью нового учреждения станет центр амбулаторной хирургии. Такие операции обычно предполагают менее травматичные вмешательства и не требуют длительного пребывания в стационаре.

«Здесь будет работать центр семейного здоровья. Также впервые в Талдыкоргане на базе данной поликлиники будет открыт центр амбулаторной хирургии. И все малые инвазивные операции будем проводить здесь. Кроме того, здесь работает дневной стационар и современная лаборатория», - рассказала директор поликлиники Сауле Кусмолданова.

В здании установили магнитно-резонансный и компьютерный томографы, рентгеновский аппарат и маммограф. Работает собственная лаборатория, предусмотрен дневной стационар.

Прием пациентов организуют на 32 медицинских участках. Здесь будут работать врачи общей практики, участковые службы и узкие специалисты. Общая штатная численность учреждения составит 445 единиц.

Пятиэтажное здание занимает 11 562,7 квадратного метра. Для маломобильных пациентов предусмотрены условия беспрепятственного передвижения внутри поликлиники и на прилегающей территории.

Почему поликлинику открыли в этом районе

Изначально здание предназначалось для размещения судебных органов. Но после образования области Жетісу власти решили изменить его назначение.

Поскольку юго-западная часть Талдыкоргана активно застраивается, здесь возникла потребность в новом медицинском учреждении.

«Напомню, ранее это здание строилось для размещения судебных органов, но после разделения области необходимость в этом отпала. Поэтому было принято решение изменить проект под нужды населения», - рассказал аким области Бейбит Исабаев.

Для местных жителей открытие поликлиники означает, что за медицинской помощью больше не придется ездить через город.

«Я сам живу в этом микрорайоне и рад, что не нужно будет ездить в другую часть города, чтобы попасть на прием к врачу. Посещать эту поликлинику мне намного удобнее, тем более здесь все новое», - поделился житель Талдыкоргана Аният Бейсембекулы.

Как решают проблему нехватки врачей

В области Жетісу продолжают привлекать медицинских специалистов. Врачам, которые приезжают работать в города региона, предусмотрены подъемные выплаты по 5 млн теңге. Для специалистов, выбирающих сельскую местность, сумма составляет 10 млн теңге.

По данным акимата, благодаря принятым мерам дефицит врачей в регионе сократился более чем вдвое.

Один из новых сотрудников поликлиники, врач общей практики Ильяс Саби, рассказал, что вместе с супругой переехал в Талдыкорган из Астаны и получил подъемные выплаты.

С момента образования области Жетісу в регионе построили 149 медицинских объектов, из которых 59 возвели по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения». Еще 15 объектов капитально отремонтировали.

За последние четыре года показатель модернизации социальной инфраструктуры региона, по данным акимата, достиг 55,8%.