В центре Астаны появился новый сквер: где он находится

В Астане появилось новое место для прогулок и семейного отдыха. В районе Байконыр открыли сквер с пешеходными дорожками, зелеными газонами, скамейками и детской площадкой. Как теперь выглядит обновленная территория, можно увидеть на фотографиях.

Сквер расположен вдоль улицы Кенесары, между улицами Янушкевича и Пушкина. Его открыли в преддверии Дня Республики, сообщили в столичном акимате.

Что появилось в новом сквере

Площадь благоустроенной территории составляет 6 600 квадратных метров. Здесь проложили прогулочные дорожки, уложив около 3 500 квадратных метров брусчатки.

На фотографиях видно, что дорожки проходят среди деревьев и газонов. Вдоль них установлены скамейки и уличные фонари.

Часть сквера примыкает к жилым домам. Отсюда можно выйти на прогулку, посидеть на скамейке или пройти через зеленую зону вдоль улицы.

Где смогут играть дети

Для маленьких посетителей оборудовали отдельную игровую площадку площадью более 250 квадратных метров.

На ней установлены игровые конструкции, лестницы и элементы для лазания. Покрытие сделали мягким, чтобы снизить риск травм при падении.

Как выглядит сквер с высоты

На снимках с дрона видна планировка территории. Дорожки соединяют прогулочные участки, а между ними расположены газоны и деревья.

По данным акимата, с начала 2026 года в районе Байконыр благоустроили 107 дворов и ввели в эксплуатацию четыре общественных пространства.