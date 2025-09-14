В Семее в центре города произошёл необычный инцидент — гружёный самосвал провалился под землю. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ с места происшествия.

По данным, грузовик оказался в ловушке тепловой камеры, которую коммунальные службы закопали в конце августа после реконструкции теплотрассы. Однако пустоты в грунте привели к серьёзной аварии.

В результате происшествия машина, перевозившая около 15 тонн земли, опрокинулась прямо на оживлённом перекрёстке. Полицейские оперативно перекрыли движение, чтобы избежать последующих инцидентов.

К счастью, водитель самосвала не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия и оценивают масштаб повреждений.