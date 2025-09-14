В центре Семея самосвал провалился под землю из-за тепловой камеры
Машина опрокинулась прямо на оживлённом перекрёстке.
Сегодня, 19:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
127Фото: BAQ.KZ/фото автора
В Семее в центре города произошёл необычный инцидент — гружёный самосвал провалился под землю. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ с места происшествия.
По данным, грузовик оказался в ловушке тепловой камеры, которую коммунальные службы закопали в конце августа после реконструкции теплотрассы. Однако пустоты в грунте привели к серьёзной аварии.
В результате происшествия машина, перевозившая около 15 тонн земли, опрокинулась прямо на оживлённом перекрёстке. Полицейские оперативно перекрыли движение, чтобы избежать последующих инцидентов.
К счастью, водитель самосвала не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия и оценивают масштаб повреждений.
Самое читаемое
- Где и когда посмотреть решающий бой Канело против Кроуфорда
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Албания удивила мир цифровым министром. А готов ли Казахстан?
- Эксперт рассказал, каким составом "Кайрат" выступит против "Реал Мадрида"