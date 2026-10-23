В Туркестане устранили все «белые пятна» мобильной связи

Туркестан стал первым городом Казахстана, где полностью отказались от устаревших медных сетей ADSL и перешли на оптоволоконную связь. Кроме того, в городе устранили все выявленные в 2024 году «белые пятна» мобильной связи – участки, где сигнал отсутствовал или был слабым, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщили на совещании по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Туркестанской области с участием представителей Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и операторов связи.

Переход на оптоволокно позволяет обеспечить более высокую скорость и стабильность проводного интернета по сравнению с устаревшей технологией ADSL.

При этом в целом по Туркестанской области проблемы со связью пока остаются. Из 95 ранее выявленных проблемных участков удалось устранить 77, или 81%. На остальных 18 локациях работы продолжаются.

Когда интернет появится в сёлах

В Туркестанской области насчитывается 801 населённый пункт – семь городов и 794 села.

Сейчас магистральные оптоволоконные линии подведены к 408 сёлам. До конца 2026 года их количество планируют увеличить до 570, а в 2027 году – до 778.

Отдельный проект реализуют совместно с «Казахтелекомом». Он предусматривает прокладку более 2,6 тысячи километров оптоволоконных линий для подключения 649 государственных и бюджетных организаций.

На сегодняшний день построено 852,2 километра сетей – около 32% от запланированного объёма.

Высокоскоростной интернет подводят к 267 школам, 257 медицинским учреждениям и фельдшерско-акушерским пунктам, 80 акиматам, а также объектам полиции, пограничных, таможенных и аварийных служб. Работы охватывают 12 районов области.

Что будет с мобильной связью

Сейчас мобильная связь стандарта 4G доступна в 702 населённых пунктах области. К 2030 году покрытие планируют расширить до 772.

Одновременно операторы постепенно отказываются от устаревшего стандарта 3G. Сегодня он продолжает работать в 39 сёлах, но к 2028 году его использование намерены полностью прекратить.

В регионе также развивается сеть 5G – уже установлено 138 базовых станций.

Интернет проведут к туристическим местам и пограничным пунктам

Связь планируют улучшить и на автомобильных трассах. Для этого определены места установки пяти антенно-мачтовых сооружений. Строительство намечено на 2027 год.

Кроме того, до 2027 года качественной связью и интернетом намерены обеспечить семь пограничных пунктов пропуска: «Б. Конысбаева», «Атамекен», «Целинный», «Капланбек», «Сырдарья», «Казыгурт» и «Жибек Жолы».

Отдельные планы касаются туристических объектов. До 2028 года высокоскоростной интернет должен появиться в Сауране, у святыни Укаша-ата, возле водопада Туттыбулак и в пещере Акмешит.

Таким образом, хотя в самом Туркестане выявленные ранее проблемы с покрытием связи уже устранены, в других частях области строительство сетей и устранение участков со слабым сигналом продолжаются.